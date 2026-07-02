Lazio, Signori ai tifosi: "Sono orgoglioso di voi. Non dimenticherò mai..."
02.07.2026 21:38 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
"Un saluto a tutti, non ho mai dimenticato l’11 giugno 1995, quando siete scesi in piazza per non farmi andare via". È il videomessaggio mandato da Beppe Signori ai tifosi della Lazio scesi in piazza per protestare contro Lotito.
L'ex biancoceleste si è poi congratulato con i supporter, mostrando loro vicinanza in questo momento così delicato: "Sono orgoglioso di voi, un saluto da Beppe".
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