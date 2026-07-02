Delio Rossi: "La Lazio non è dei presidenti, solo dei tifosi!"
02.07.2026 23:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Gaetano
Anche Delio Rossi, anche se non fisicamente ma tramite un video-messaggio, ha voluto partecipare alla manifestazione organizzata dai tifosi della Lazio contro la società. Ecco le parole dell'ex allenatore biancoceleste mostrate ai tantissimi presenti a Piazzale Ankara:
Delio Rossi ha ricordato gli anni trascorsi sulla panchina biancoceleste, per poi esprimere con chiarezza il proprio parere sulla situazione attuale di casa Lazio: "Ho avuto la fortuna di allenare la Lazio, la squadra non è dei gocatori, degli allenatori o dei presidente, ma solo dei tifosi".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.