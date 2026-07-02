Lazio, Montesano: "La gestione è un'indigestione. Col cuore sto con voi"
02.07.2026 21:06 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Alla manifestazione dei tifosi della Lazio, anche Enrico Montesano che ha mandato un videomessaggio. L'attore ha commentato così il momento: "Oltre il risultato, oltre la gestione che ora è un’indigestione. Non la digeriamo più, ci rimane sullo stomaco. Faccio i complimenti ai cugini tifosi della Reggina, mo vie’ er bello… Facile essere della Lazio quando le cose vanno bene, mo bisogna essere della Lazio, avete fatto bene a riunirvi tutti questa sera, col cuore sto con voi".
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