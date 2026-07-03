Calciomercato Lazio | Fabiani-Riso, non solo Pinamonti: sul tavolo anche Cataldi e Rovella
RASSEGNA STAMPA - La Lazio valuta come muoversi in entrata visto il poco margine a disposizione. Oltre a trattare Asp, Dominguez e Piccoli, come riporta il Corriere dello Sport, Fabiani ha avuto nuovi contatti con l'agente Beppe Riso, con cui sono stati affrontati diversi dossier.
Tra questi anche quello relativo ad Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, valutato circa 20 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza nel 2027.
Riso cura anche gli interessi di Danilo Cataldi e Nicolò Rovella. Il centrocampista romano è in scadenza nel 2027 e il suo contratto potrebbe essere rinnovato anche durante il periodo del saldo zero. Per Rovella, invece, il cui accordo scade nel 2028, si ragiona su una promessa di rinnovo da formalizzare una volta superati gli attuali vincoli di mercato.