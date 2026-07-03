Calciomercato Lazio | Gattuso aspetta i rinforzi: trattative con Bayern, Dinamo e Fiorentina

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RASSEGNA STAMPA - Ieri a Formello si è svolto un nuovo incontro tra il direttore sportivo Angelo Fabiani e Gennaro Gattuso per fare il punto sul mercato, con il raduno ormai alle porte. Dopo le cessioni di Romagnoli e Provedel, la Lazio continua a lavorare su tre profili in entrata: Asp, esterno offensivo classe 2006 del Bayern Monaco, il difensore centrale Dominguez della Dinamo Zagabria e Piccoli, centravanti della Fiorentina. Sono loro, evidenzia il Corriere dello Sport, i principali obiettivi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Per Asp la Lazio ha già raggiunto l'intesa con il giocatore, ma manca ancora quella con il Bayern Monaco. L'offerta è di circa 4 milioni di euro e la trattativa ruota soprattutto attorno alla percentuale sulla futura rivendita.

Dominguez, invece, è il prescelto per raccogliere l'eredità di Mario Gila. La sua eventuale firma permetterebbe a Oliver Provstgaard di diventare il titolare sul centro-sinistra della difesa al posto di Romagnoli. La Dinamo Zagabria, però, continua a chiedere almeno 10 milioni di euro.

Più complessa la pista che porta a Piccoli. La Fiorentina, che lo ha acquistato per circa 25 milioni, è disponibile a valutare un prestito soltanto a titolo oneroso, mentre la Lazio preferirebbe un'operazione gratuita con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i due club per cercare un'intesa. Sul taccuino di Fabiani resta anche Pietro Comuzzo come possibile rinforzo difensivo.