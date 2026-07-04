Lazio, altri due arrivi a Formello: nuovi giovani dall'Urbetevere
04.07.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ancora innesti per i giovanissimi. La Lazio si sta muovendo per assicurarsi due ragazzi che si sono messi in mostra nell'ultimo campionato Under 14 Elite. Come riportato da Gazzetta Regionale, infatti, a Formello sono pronti a sbarcare l'ala destra Noel Spoletini (14 gol) e il centrocampista offensivo Nicolas Costantino (9 gol), entrambi classe 2012 convocati anche dall'Under 15. Dopo aver giocato insieme nella scorsa annata, ora proseguiranno la loro crescita con la maglia biancoceleste.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.