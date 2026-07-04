Lazio, altri due arrivi a Formello: nuovi giovani dall'Urbetevere

04.07.2026 21:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, altri due arrivi a Formello: nuovi giovani dall'Urbetevere

Ancora innesti per i giovanissimi. La Lazio si sta muovendo per assicurarsi due ragazzi che si sono messi in mostra nell'ultimo campionato Under 14 Elite. Come riportato da Gazzetta Regionale, infatti, a Formello sono pronti a sbarcare l'ala destra Noel Spoletini (14 gol) e il centrocampista offensivo Nicolas Costantino (9 gol), entrambi classe 2012 convocati anche dall'Under 15. Dopo aver giocato insieme nella scorsa annata, ora proseguiranno la loro crescita con la maglia biancoceleste. 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.