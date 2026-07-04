Lazio, la dedica di Radu dopo la protesta: "I Laziali non saranno mai sconfitti"

04.07.2026 10:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, la dedica di Radu dopo la protesta: "I Laziali non saranno mai sconfitti"
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

30.000 persone a sfilare per le strade di Roma, 30.000 tifosi della Lazio uniti come non mai per far sentire la loro voce.

Giovani, anziani, bambini, tutti hanno partecipato e anche chi non poteva esserci fisicamente ha seguito il corteo da casa.

Così ha fatto l’ex Lazio Stefan Radu che, sui social, ha postato un’immagine della serata con scritto: “I Laziali uniti non saranno mai sconfitti”, questa la frase accompagnata da un cuore bianco e uno celeste e da un’aquila.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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