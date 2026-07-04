Lazio, la dedica di Radu dopo la protesta: "I Laziali non saranno mai sconfitti"
04.07.2026 10:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
30.000 persone a sfilare per le strade di Roma, 30.000 tifosi della Lazio uniti come non mai per far sentire la loro voce.
Giovani, anziani, bambini, tutti hanno partecipato e anche chi non poteva esserci fisicamente ha seguito il corteo da casa.
Così ha fatto l’ex Lazio Stefan Radu che, sui social, ha postato un’immagine della serata con scritto: “I Laziali uniti non saranno mai sconfitti”, questa la frase accompagnata da un cuore bianco e uno celeste e da un’aquila.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide