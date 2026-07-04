Calciomercato Lazio, Gila-Milan a un passo: tutte le cifre dell'affare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tra i i due litiganti, il terzo gode. Sembra proprio il caso di dirlo dopo quanto successo nelle ultime nel caso Gila. Il Milan, infatti, ha superato in un colpo solo la concorrenza del Napoli e dell’Atalanta muovendosi direttamente con l’agente del calciatore e strappando un accordo economico a cifre importanti.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il Milan ha ottenuto il sì di Gila grazie a un contratto di cinque anni a 4.5 milioni di euro fissi più bonus, alcuni individuali e altri di squadra, per arrivare a 5.5 milioni totali. Il difensore della Lazio, in queste ore, ha parlato anche con il nuovo allenatore Amorim che lo ha chiamato personalmente spiegandogli il progetto e l’intenzione di schierarlo da titolare nella difesa a tre.

Adesso manca solo l’accordo tra Milan e Lazio. L’affare potrebbe chiudersi all’inizio della prossima settimana per una cifra attorno ai 30 milioni. I rossoneri vorrebbero offrire 25 milioni di base fissa più 5 di bonus per superare l’Atalanta. La Dea si era spinta, infatti, a 22 milioni più bonus ma, a differenza del Milan, non ha mai raggiunto l’intesa economica con il calciatore.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.