PRIMAVERA | Canali rinnova con la Lazio: ecco quando firma
03.07.2026 19:45 di Christian Gugliotta
Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it
La Lazio Primavera inizia a mettere le basi per la prossima stagione. Indebolita da diversi addii importanti, tra cui spiccano quelli di Bordoni, Ferrari e Cuzzarella, la rosa a disposizione di Punzi dovrà essere puntellata da qualche nuovo innesto pescato dal vivaio, da amalgamare agli elementi già presenti.
Tra i ragazzi che hanno deciso di continuare in biancoceleste c'è Giorgio Canali. Come vi avevamo raccontato, il centrocampista classe 2006 ha deciso di rinnovare il proprio contratto con la Lazio, in scadenza a giugno 2027. Come raccolto dalla nostra redazione, il nuovo accordo verrà firmato già in settimana e Canali continuerà il proprio percorso di crescita a Formello.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.