PRIMAVERA | Canali verso il rinnovo: il centrocampista resta alla Lazio
A meno di due mesi dall'inizio del nuovo campionato, prende forma la nuova Lazio Primavera. Tanti gli addii alla formazione allenata da Punzi, chi per sopraggiunti limiti di età, chi per tentare il salto tra i professionisti. Bordoni, Ferrari, Marinaj e Gelli hanno già salutato il club biancoceleste e a loro si aggiungerà anche Cuzzarella, che tra pochi giorni resterà svincolato.
In attesa di conoscere i nuovi elementi che andranno a completare la rosa per la prossima stagione, c'è anche chi ha deciso di restare. Secondo uanto raccolto dalla nostra redazione, Giorgio Canali è pronto a rinnovare il suo contratto con la Lazio. In scadenza a giugno 2027, il centrocampista prolungherà il proprio accordo non appena le limitazioni sul mercato imposte al club lo permetteranno.