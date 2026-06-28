Calciomercato | La Lazio prova a chiudere per Asp: ecco cosa manca
RASSEGNA STAMPA - La Lazio stringe la presa su Jonathan Asp Jensen. I biancocelesti hanno già trovato un accordo con il classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco, reduce da una buona stagione in prestito al Grasshoppers. La prima offerta presentata sul tavolo dei bavaresi è di 4 milioni di euro e la Lazio sta trattando per far sì che la percentuale sulla futura rivendita non sia troppo elevata.
Se dovesse concretizzarsi, l'arrivo del danese sarebbe coerente con la linea adottata dalla società. Cercare giovani talenti, ancora lontani dai riflettori dei grandi club, è l'unica strada per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso rispettando i paletti imposti dal saldo zero.
A rendere possibile l'arrivo di Asp sarà la cessione di Romagnoli, sicuro partente direzione Qatar. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il suo addio, solo da ufficializzare, porterà 3 milioni nelle casse biancocelesti, da sommare ai 5 milioni di ingaggio lordo risparmiato. Sarà entro questi 8 milioni, dunque, che la Lazio dovrà far quadrare l'acquisto di Asp. Il solo cartellino vale 4 milioni di euro e il so contratto (da 4 o 5 anni) non potrà sforare i 4 milioni lordi.