Lazio, apprendistato finito per Provstgaard: è pronto a prendersi la titolarità
RASSEGNA STAMPA - L'apprendistato è terminato, adesso il posto da titolare è di Oliver Provstgaard. Secondo Il Corriere dello Sport, la Lazio considera il centrale danese un pilastro intorno a cui costruire e, dopo la cessione di Romagnoli all'Al-Sadd, adesso è pronto a prendersi la titolarità.
La promozione è il frutto di un percorso durato 18 mesi Quando è stato chamato in causa, il classe 2003 ha sempre fatto bene. Prestazioni convincenti che gli hanno consentito di meritarsi anche la chiamata della nazionale maggiore danese, pronta a puntare su di lui nel nuovo ciclo tecnico dopo la mancata qualificazione ai Mondiali.
Una fiducia tale da spingere il club biancoceleste a offrirgli il rinnovo di contratto fino al 2031, con un adeguamento dell'ingaggio fino a circa un milione di euro. La Lazio interverrà comunque sul mercato per rimpolpare il reparto, ma sarà Provstgaard a dettare legge in difesa.