Mondiale 2026, caos Uruguay: giocatori contro Bielsa? La situazione
La sfida contro la Spagna è l’ultima spiaggia per l’Uruguay per non essere eliminata dal Mondiale ma, alla vigilia del match, a regnare sembra il caos. Sembra infatti che la squadra abbia rotto con il ct Marcelo Bielsa.
Stando a quanto riportato da 'Las voces del Fùtbol' di El Espectador Deportes una buona parte della rosa se l’avrebbe con Bielsa sia per l’intensità degli allenamenti e sia per le scelte tattiche del Loco in vista della sfida contro la Spagna.
Sarebbero stati i senatori Valverde, Ugarte, il portiere Rochet e Bentancur a prendere l’iniziativa alla quale sarebbe seguito un discorso del ct che avrebbe rivendicato la sua importanza nella carriera di alcuni membri della rosa che lo accusano.
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