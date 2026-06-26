Lazio, Rambaudi fiducioso: "Ecco cosa mi aspetto"
Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare delle mosse del club biancoceleste, con focus particolare su Oliver Provstgaard, la sua crescita e il suo prossimo compagno di reparto. Di seguito le sue parole.
"Vicino a Provstgaard metterei uno col piede destro, poi dipende da come vuole giocare Gattuso, difesa alta scappando all’indietro o con un blocco, rubare palla e ripartire. Non so quindi che tipo di giocatore ci voglia al suo fianco, ma dovrà possedere le caratteristiche che vuole il tecnico. Devi prendere calciatori che conosci, nei quali intravedere qualità e prospettiva".
"Quest’anno sarà molto sulla fiducia, visti i cambi che ci saranno in rosa. In questo momento il giudizio generale sulla squadra è pessimista ma Provstgaard per me è un buon giocatore, un difensore forte; prima di tutto ha voglia di arrivare, di essere protagonista, è un leader nel suo reparto, fa le cose da giocatore esperto, fa cose semplici e quando riconosce i suoi limiti non esagera. E per me ha ancora margini di miglioramento. Tatticamente è intelligente e fisicamente pronto. Mi aspetto costruiscano una squadra con testa, idee e visione, per poter mettere su una squadra viva e che giochi bene a calcio. Non voglio vivacchiare al dodicesimo posto".