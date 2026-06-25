GOSSIP | Carlos Alcaraz e Ana Mena, flirt in corso? L'indiscrezione
25.06.2026 19:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Si è acceso il gossip attorno a Carlos Alcaraz. Il numero due del tennis al mondo è stato pizzicato insieme alla cantante Ana Mena a Marbella dove si è svolta la Reserve Cup e in tanti hanno ipotizzato che tra i due possa esserci del tenero. soprattutto dopo il flirt del 2023. Del resto la relazione tra Ana Mena e Oscar Casas si è conclusa da poco... <<< CARLOS ALCARAZ E ANA MENA >>>
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide