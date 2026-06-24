Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Romagnoli all'Al Sadd: here we go!"

24.06.2026 19:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Romagnoli all'Al Sadd: here we go!"
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Alessio Romagnoli va all'Al Sadd. Il centrale lascia la Lazio, ha firmato il contratto con il club qatariota. Nei prossimi giorni è atteso per le visite mediche. A riguardo è arrivato anche l'annuncio dell'esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo famoso 'Here we go!'. Per l'operazione, alla società biancoceleste andranno 3 milioni di euro. Di seguito il post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.