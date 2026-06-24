Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Romagnoli all'Al Sadd: here we go!"
24.06.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alessio Romagnoli va all'Al Sadd. Il centrale lascia la Lazio, ha firmato il contratto con il club qatariota. Nei prossimi giorni è atteso per le visite mediche. A riguardo è arrivato anche l'annuncio dell'esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo famoso 'Here we go!'. Per l'operazione, alla società biancoceleste andranno 3 milioni di euro. Di seguito il post.
🚨🇶🇦 Al Sadd agree deal to sign Alessio Romagnoli from Lazio on €3m fee, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
Documents ready and verbal agreement done, waiting for formal steps to follow between all parties.
The Italian CB is ready to move to Qatar. 🇮🇹 pic.twitter.com/HJgBmjAVR4
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.