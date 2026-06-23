Lazio, se parte Mandas c’è già un nome per sostituirlo: l’identikit

23.06.2026 10:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, se parte Mandas c’è già un nome per sostituirlo: l’identikit
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RASSEGNA STAMPA - Neanche Mandas è certo di rimanere. Nonostante l’addio ormai certo di Provedel, anche il portiere greco potrebbe lasciare la Lazio se la Fiorentina dovesse decidere di lasciar andare De Gea.

La Lazio accetterebbe un’offerta da 16-17 milioni, aprendo a quel punto un nuovo buco tra i pali. Il club infatti punta su Motta, che però è ritenuto non ancora pronto per vivere una stagione da titolare.

Per questo, come riporta il Messaggero, in caso di addio di Mandas la Lazio potrebbe decidere di puntare su Brenno, nome già adocchiato a gennaio. Classe 1999, ha giocato nell’ultima stagione al Fortaleza ma ha il contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe arrivare quindi a circa un paio di milioni. Sul curriculum anche un passato al Bari. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.