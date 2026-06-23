Lazio, se parte Mandas c’è già un nome per sostituirlo: l’identikit
RASSEGNA STAMPA - Neanche Mandas è certo di rimanere. Nonostante l’addio ormai certo di Provedel, anche il portiere greco potrebbe lasciare la Lazio se la Fiorentina dovesse decidere di lasciar andare De Gea.
La Lazio accetterebbe un’offerta da 16-17 milioni, aprendo a quel punto un nuovo buco tra i pali. Il club infatti punta su Motta, che però è ritenuto non ancora pronto per vivere una stagione da titolare.
Per questo, come riporta il Messaggero, in caso di addio di Mandas la Lazio potrebbe decidere di puntare su Brenno, nome già adocchiato a gennaio. Classe 1999, ha giocato nell’ultima stagione al Fortaleza ma ha il contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe arrivare quindi a circa un paio di milioni. Sul curriculum anche un passato al Bari.