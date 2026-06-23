Calciomercato Lazio | Asp Jensen, c'è concorrenza: spunta l'Udinese
23.06.2026 08:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Attenzione ad Asp Jensen. Può arrivare in Italia, ma non per vestire la maglia della Lazio. È un grande rischio di questo mercato per la società biancoceleste, che da tempo sta lavorando all'affare con il Bayern Monaco. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, sul trequartista danese classe 2006 ci sarebbe anche l'interesse dell'Udinese. A Formello quindi dovranno cercare di accelerare l'operazione per anticipare la concorrenza. Non sarà facile, però, visti i paletti imposti dal mercato a saldo zero: prima bisognerà ratificare le varie cessioni per poter fare acquisti.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.