FIGC, eletto Malagò: "Da solo non posso fare niente, con voi tutto"
22.06.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC: battuto l'avversario Abete con il 68,58% dei voti. Dopo le elezioni, l'ex numero uno del CONI ha rilasciato poche dichiarazioni: “Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto”. Ora rimarrà in carica fino al 2028, alla chiusura del quadriennio olimpico. Poi proverà ad arrivare fino al 2032.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.