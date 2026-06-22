FIGC, eletto Malagò: "Da solo non posso fare niente, con voi tutto"

22.06.2026 16:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
FIGC, eletto Malagò: "Da solo non posso fare niente, con voi tutto"
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC: battuto l'avversario Abete con il 68,58% dei voti. Dopo le elezioni, l'ex numero uno del CONI ha rilasciato poche dichiarazioni: “Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto”. Ora rimarrà in carica fino al 2028, alla chiusura del quadriennio olimpico. Poi proverà ad arrivare fino al 2032.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.