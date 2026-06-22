Rambaudi: "I tifosi mettono la Lazio davanti a tutto, Lotito invece..."
Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervento questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione Lotito - Reggina e la lettera di Emanuele Floridi sull'edizione de Il Tempo di ieri. Di seguito le sue parole.
"Come si può mettere la Lazio davanti a tutto se il presidente sta pensando all’acquisizione della Reggina? Basta che la Lazio sia la priorità rispetto a qualsiasi altro club.I tifosi la Lazio già la mettono davanti a tutto, il problema è che il presidente la mette come azienda ma non è solo questo, è molto di più e quindi va vissuta ad una certa maniera".
"Con la lettera di ieri si sta cercando di sistemare la situazione con cose che non c’entrano niente: servono i fatti. Mi sembra che non riescano a risolvere la problematica, dopo che si sono fatti un un autogol".
"Quello che mi chiedo io è: si rendono conto? Lo notiamo noi che non ci sono argomentazioni. Queste lettere vogliono portare a parlare di altro? Solo questo mi viene in mente. Ma con la gente non funziona".