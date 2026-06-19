SIA Servizi cerca progettisti della formazione finanziata: aperte le selezioni per Roma e Chieti

La formazione professionale rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per accompagnare imprese, lavoratori e territori nelle trasformazioni del mercato del lavoro. Proprio per questo SIA Servizi Integrati continua a investire sulle competenze e amplia la propria Area Progettazione, avviando la selezione di due figure professionali specializzate nella progettazione della formazione finanziata da inserire presso le sedi del Lazio (Roma) e dell’Abruzzo (Chieti).

SIA Servizi opera da anni a livello nazionale attraverso la Divisione Formazione e la Divisione Lavoro, sviluppando percorsi destinati a imprese, occupati, disoccupati e lavoratori provenienti anche da Paesi terzi. L’obiettivo è costruire progetti capaci di intercettare i reali fabbisogni del tessuto produttivo, valorizzando strumenti quali Fondimpresa, Fondo Nuove Competenze, Sviluppo Lavoro Italia, avvisi regionali e altre opportunità dedicate alla formazione continua e professionale.

Le risorse selezionate saranno coinvolte nelle attività di progettazione e sviluppo di interventi finanziati, contribuendo alla predisposizione delle candidature e al monitoraggio delle opportunità di finanziamento disponibili a livello regionale e nazionale. Il ruolo prevede l’analisi dei fabbisogni formativi delle imprese e dei territori, la redazione di formulari, budget, cronoprogrammi e documentazione tecnica, oltre alla gestione dei rapporti con partner, ATS e stakeholder coinvolti nei progetti. Le figure individuate supporteranno inoltre l’avvio e il monitoraggio delle attività approvate, verificando la conformità documentale rispetto alle disposizioni previste dagli enti finanziatori e collaborando con le diverse aree aziendali per lo sviluppo di nuove proposte formative.

Per partecipare alla selezione è richiesta una laurea in discipline economiche, umanistiche, sociali o affini, un’esperienza minima di tre anni nella progettazione di attività formative finanziate e una buona conoscenza dei principali strumenti dedicati alla formazione continua e professionale. Costituiranno elementi particolarmente apprezzati la familiarità con i sistemi di accreditamento della formazione e dei servizi per il lavoro, la capacità di elaborare budget e piani progettuali, oltre a un’ottima padronanza del pacchetto Office. Precisione, autonomia operativa, capacità di analisi, scrittura progettuale e attitudine al lavoro in team completano il profilo ricercato.

La risorsa entrerà in contatto diretto con la Direzione aziendale, l’Area Commerciale, l’Ufficio Amministrazione e Rendicontazione, i Responsabili di Progetto e i partner territoriali coinvolti nelle diverse iniziative. L’inserimento avverrà attraverso Contratto CCNL Formazione Professionale, livello V o VI, commisurato all’esperienza maturata, con buoni pasto, PC e cellulare aziendale, polizza sanitaria integrativa e la possibilità di entrare a far parte di una realtà in continua crescita, impegnata nello sviluppo di progetti attivi su tutto il territorio nazionale.

L’attività di SIA Servizi si sviluppa oggi anche attraverso iniziative innovative dedicate alla mobilità internazionale e alla formazione di personale altamente qualificato, promosse dal progetto Road To Italy®. Un percorso che continua a mettere al centro le persone, la crescita delle competenze e il collegamento diretto con il mondo del lavoro, nella convinzione che la formazione rappresenti ancora il principale strumento per costruire nuove opportunità professionali.

Le candidature saranno valutate esclusivamente sulla base delle competenze e delle esperienze effettivamente maturate nel settore della formazione finanziata.

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