Ex Lazio | Muriqi è arrivato a Istanbul: ora la firma con il Fenerbahce - FT
19.06.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Vedat Muriqi è in procinto di diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il centravanti kosovaro ha lasciato il Maiorca e nelle scorse ore è arrivato a Istanbul, dove completerà gli ultimi dettagli per ratificare il trasferimento. L'operazione interessa da vicino anche la Lazio, che l'aveva venduto al club spagnolo riservando il 45% della plusvalenza derivante da una futura rivendita. Per questo la società dovrebbe ricevere circa 3,5 milioni di euro dei 15,5 che otterrà il Maiorca.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.