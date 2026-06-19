Lazio, l’U17 piegata dall’Empoli: il futuro di Ledesma è incerto
RASSEGNA STAMPA - La Lazio Under 17 è uscita sconfitta dal match con l’Empoli nella sfida di ritorno valida per i quarti di finale. La corsa playoff si è interrotta così e, riporta Il Corriere dello Sport, ora Ledesma aspetta di conoscere il proprio futuro. La sua permanenza a Formello non è scontata.
Il suo nome, prosegue il quotidiano, fino a un paio di settimane fa era stato in ballo anche per la panchina della Primavera dove però è stato confermato Punzi. La società riflette sulle nuove cariche del settore giovanile, la certezza - al momento - è la promozione alla guida della Lazio Under 18 di Cristiano Lombardi.
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