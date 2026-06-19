Lazio, chi sarà il trequartista? Dal mercato alla doppia soluzione in casa: i nomi

19.06.2026 08:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, chi sarà il trequartista? Dal mercato alla doppia soluzione in casa: i nomi
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RASSEGNA STAMPA - Tornerà a vestire il 4-2-3-1 la Lazio di Rino Gattuso. Scelta fatta dal nuovo tecnico biancoceleste, che metterà da parte il 4-3-3 di Sarri per tornare al modulo utilizzato da Baroni. Tornerà quindi la necessità di schierare un trequartista, figura destinata ad arrivare dal mercato ma che allo stesso tempo potrebbe avere un paio di alter ego già in rosa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, Noslin non farà più la punta. Gattuso sarebbe convinto che l’olandese potrebbe svolgere meglio il ruolo di mezzapunta per la Lazio, così come sarà provato in quella zona di campo anche il connazionale Taylor.

L’ex Ajax ha qualità tecniche e confidenza con il gol, ma anche tempi di inserimento giusti. Per questo Gattuso proverà Taylor sulla trequarti, aspettando poi l’arrivo di un nome dal mercato per dare definitivamente una nuova forma tattica alla Lazio.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.