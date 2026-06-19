Lazio, dall’idea di Fabiani al nome di Gattuso: le news per la trequarti
RASSEGNA STAMPA - Cercasi trequartista in casa Lazio. I biancocelesti passeranno al 4-2-3-1, questa la prima decisione di Gattuso, che avrà quindi bisogno di almeno un trequartista di ruolo in rosa. Il tecnico proverà a Formello in quella zona di campo anche Noslin e Taylor, ma sembra inevitabile cercare un aiuto sul mercato.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero sono due in questo momento i profili in lista per la Lazio. Il primo è quello di Asp Jensen, il classe 2006 del Bayern Monaco reduce da un’annata positiva al Grasshopper e nome preferito dal ds Fabiani.
Il secondo è invece Luka Stojkovic, classe 2003 della Dinamo Zagabria che rappresenta la prima scelta di Gattuso. Il nuovo tecnico della Lazio ha già allenato in passato il ragazzo, che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro.