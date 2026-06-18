WOMEN | Italia, Soncin dopo il sorteggio: "L'obiettivo è davanti a noi"
L'Italia Femminile ha conosciuto l'avversaria che affronterà ai playoff per i Mondiali 2027, il ct Soncin ha commentato ai canali ufficiali della Figc il sorteggio: "L’obiettivo è davanti a noi e lo vogliamo centrare con tutto noi stesse c’è massimo rispetto nei confronti della Bielorussia, ma abbiamo un grande sogno e siamo pronte a proseguire il cammino verso il Brasile".
"Siamo consapevoli che per arrivarci dovremo superare il primo turno e poi confrontarci con una Nazionale, che si tratti di Finlandia o Serbia, che conosciamo molto bene. Il nostro focus però deve essere rivolto solo alla prima avversaria”.
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