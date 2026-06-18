Lazio, Rambaudi: "Provedel ancora affidabile. Ora con Mandas e Motta..."

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Roberto Rambaudi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato del futuro in porta della Lazio dopo la cessione di Provedel all'Inter. L'ex esterno biancocelete si è espresso su Mandas e Motta, i portieri che difenderanno la porta di Gattuso nella prossima stagione.

PROVEDEL - "Provedel alla Lazio ha dato molto, è un portiere affidabile. Ora comunque non è questo il problema. Ci sono cicli che finiscono, il suo è finito. Si punterà su Mandas e Motta, ma soprattutto si deve puntare su una strategia chiara. Va via un calciatore che ha dato, che si è fatto conoscere, che ha dato sicurezza specialmente con Sarri, ha ottime qualità tecniche e poi ricordiamo il suo gol in Champions".

MANDAS E MOTTA - "Mandas e Motta sono due portieri che possono farsi concorrenza, poi in allenamento dimostreranno chi è il titolare. Essere in competizione tra i pali può essere un valore in più per la squadra. Sono due portieri che hanno qualità e che devono crescere. Secondo me parte in vantaggio Motta per considerazione del momento".