Tolfa: "Situazione Lazio esasperata. Lotito e la Reggina? Solo politica"

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Uno stallo preoccupante quello che si sta vivendo in casa Lazio. Ad oggi la società non ha ancora ufficilizzato il nuovo allenatore e, come noto, potrà operare sul mercato solo a saldo zero. Sulla questione ecco il pensiero di Rocco Tolfa ai microfoni di Radiosei: "La situazione Lazio è esasperata. L’esempio del Frosinone che si rilancia con l’ingresso di un fondo, dimostra che ormai la direzione in cui va il calcio è questa. Nessuno ce la fa più a reggere da solo. Non si capisce bene lo scopo, continuando così la Lazio proseguirà a perdere valore. È tutto abbastanza inspiegabile dal punto di vista economico".

"Non c’è prosepttiva economica, parliamo di un presidente che non riesce e fare un aumento di capitale di 20 milioni per sbloccare il mercato. Per quanto riguarda la prospettiva, invece, politica, erano arrivati segnali abbastanza pesanti. Veniva invitato a vendere e nel momento in cui tu vai in un’altra direzione poi la situazione si complica".

"L’acquisizione della Reggina? Lì vedo solo uno scenario politico che mi ricorda quello del Molise. Lui ha vinto un appalto importante a Reggio Calabria che ha un peso sulla città. È molto legato al sindaco, vedo semplicemente la creazione di un clima favorevole per l’ottenimento di voti. Poi ad elezioni fatte, seggio preso, può fare un passo indietro. Una scelta strategica per prepararsi un terreno per potersi candidare".

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