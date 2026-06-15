L'Atalanta annuncia Sarri e i tifosi della Lazio si scatenano: "Trattatelo bene!"
Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell’Atalanta e, nonostante la notizia fosse ormai certa, per i tifosi della Lazio fa sempre un certo effetto pensare al tecnico sulla panchina di un’altra squadra di Serie A.
Poco dopo l’annuncio ufficiale sono tantissimi, infatti, i commenti dei tifosi biancocelesti sotto il post della Dea che annunciava l’arrivo di Sarri.
“In bocca al lupo mister, tu ti sei liberato”, “Che colpo al cuore questo post” e ancora: “Buona fortuna, Comandante. Eternamente grato”, “Trattelo bene, mi raccomando”. Questi solo alcuni dei messaggi che testimoniano il legame tra il tecnico e i supporter biancocelesti.
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