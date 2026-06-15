Italia, Braglia non ha dubbi: "Mancini non è da nazionale, vi spiego"
15.06.2026 17:30 di Simone Locusta
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L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di numerosi argomenti. Dal Brasile di Ancelotti e la Turchia di Montella, passando per Juve e Milan, Braglia si è espresso anche sulla Nazionale italiana in attesa che venga annunciato il nuovo commissario tecnico. Di seguito la sua opinione.
"Per me per la Nazionale c'è bisogno di un Baldini, non di altri. Per dare fiducia ai giovani. Mancini, per quello che ha fatto, non è da Nazionale. Per come è andato via non lo riprenderei".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.