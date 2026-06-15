Ex Lazio | Martini compie gli anni: gli auguri della società
15.06.2026 16:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
Compie oggi 77 anni Luigi Martini. L’ex terzino biancoceleste vestì per la prima volta la maglia della Prima Squadra della Capitale nella stagione 1971/72. Con lui i biancocelesti tornano nel campionato italiano di massima serie, ne sfiorano il trionfo ed infine, nella stagione 1973/74, ottengono il primo Scudetto della storia del Club.
Divenuto terzino di spinta durante la gestione Maestrelli, Martini totalizzò con l’Aquila sul petto ben 249 presenze iuscendo anche a realizzare 10 reti. La Lazio fa gli auguri all'ex giocatore biancoceleste sui profili social e sul proprio sito ufficiale.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.