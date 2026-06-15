Gila tentenna e ripensa all’addio: si sblocca così il mercato della Lazio?
RASSEGNA STAMPA - Si era aperta con la promessa da parte di Lotito e Fabiani di mantenere Mario Gila in rosa per la prossima stagione l’estate di Gennaro Gattuso da allenatore della Lazio. Ma poco più di due settimane più tardi potrebbe già arrivare il dietrofront, per diverse ragioni a partire dalla necessità di mercato.
La Lazio ha bisogno di soldi per poter contare su un mercato libero e non a saldo zero. Impensabile pensare a un immissione da capitale da parte di Lotito, per questo l’unica strada rimane quella di cedere giocatori. E l’addio di Gila in tal senso può essere l’unica opzione facilmente percorribile. Ma non solo.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, anche lo stesso Gila sembra ora essere poco convinto di rimanere alla Lazio per un’altra stagione. Se inizialmente lo spagnolo sembrava poter essere d’accordo, oggi tentenna e pensa all’addio. Attenzione allora sempre al Napoli, forte sul giocatore che rimane la prima richiesta in difesa di Max Allegri.