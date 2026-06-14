Lazio, Lotito e il mercato a saldo zero: si apre l'ipotesi della cessione di un big

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RASSEGNA STAMPA - Oltre il danno, la beffa. Quando sembra che le cose non possono andare peggio di come stanno andando, è lì che la situazione peggiora. Venerdì sera la Lazio ha comunicato l'ufficialità del mercato a saldo zero. Lo ha fatto in maniera poco esplicita, citando l'art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F, ma senza parlare di “mercato” e “saldo zero”.

Non si sa la cifra esatta che servirebbe alla Lazio per ripianare. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sono due ricostruzioni: la prima, quella più ottimistica, afferma che ballerebbero minimo di 4 milioni; la seconda, quella pessimistica ( e forse più realistica) afferma che si possono raggiungere i 15.

Da marzo è più facile ripianare, si può fare attraverso "versamenti in conto futuro aumento di capitale; aumenti di capitale già versati; versamenti in conto copertura perdite; finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci; utilizzo delle riserve di utili (se distribuibili ai soci nel rispetto della normativa vigente, contabilizzate nelle situazioni patrimoniali intermedie al 31 marzo o al 30 settembre...); utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale; utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi alla cessione dei diritti audiovisivi non già contabilizzati nei ricavi federali".

Lotito ha ripianato personalmente in passato per sbloccare il famigerato indice di liquidità: versò 5,9 milioni nel 2021, fu un versamento in conto capitale (è nell’esercizio 2022). Poi altri 2 milioni. Oggi, però, riserve di utili non ce ne sono. Da marzo possono essere sfruttati crediti futuri, dunque ricavi da cessioni. Se il deficit fosse di 15 milioni, milione in più o in meno, servirebbe la partenza di un giocatore di questo valore.

Lotito ci sta pensando, anche se i giocatori da poter vendere a quella cifra non sono molti. Resta ancora in ballo la possibile cessione di Mandas, il riscatto (in caso di Champions) prevedeva un esborso di 18 milioni, le Cherries hanno trattato al ribasso e ora l'operazione è ferma. Lotito è fermo a un bivio: se ripiana sbloccando il mercato, di tasca sua o vendendo, sarà costretto a spendere; se non lo farà, avrà anche i rinnovi bloccati. E chissà a gennaio...