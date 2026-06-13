Ex Lazio | Petkovic e Scaloni a cena vicino Formello. E ora ai Mondiali...

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C'è un po' di Lazio ai Mondiali 2026. Di ex quantomeno, visto che nessun attuale calciatore della rosa biancoceleste è stato convocato. A rappresentare il club, quindi, ci saranno Lionel Scaloni e Vladimir Petkovic, rispettivamente il ct dell'Argentina e dell'Algeria. Il primo è stato allenato dall'altro tra il 2012 e il 2013 e ora si affronteranno negli Stati Uniti. Sono capitati nello stesso girone, il J: l'esordio nel torneo lo faranno proprio uno contro l'altro (il 17 giugno alle 3 di notte, ora italiana).

Di recente si sono anche visti, lontano da tutti i riflettori. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i due si sono ritrovati allo stesso tavolo a cena al ristorante Le Due Lune, vicino al centro sportivo di Formello. Un bel modo per rivedersi mettendo da parte il campo per qualche ora. Che però adesso sarà il protagonista assoluto.