Calciomercato Lazio | Lazzari out, Floriani in: le ultime per le fasce
RASSEGNA STAMPA - Tra i giocatori destinati a lasciare la Lazio c'è anche Manuel Lazzari. Dopo sette stagioni e 247 presenze in biancoceleste, il terzino classe 1993, in scadenza nel 2027, come riporta il Corriere dello Sport, non sembra rientrare nei piani del nuovo corso targato Gennaro Gattuso e il club è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.
Sulla corsia destra resterà Adam Marusic, mentre durante il ritiro estivo sarà valutato con attenzione Romano Floriani Mussolini, reduce dall'ottima stagione in prestito alla Cremonese. Il giovane esterno ha buone possibilità di conquistare un posto in rosa, ma la decisione finale spetterà al nuovo allenatore.
A prescindere dalle valutazioni su Floriani Mussolini, la Lazio continua comunque a monitorare il mercato. Tra i profili seguiti c'è Arnau Martinez del Girona, giocatore duttile in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino destro sia quello di difensore centrale.