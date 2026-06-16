Napoli, Santacroce promuove Gila: "Sarebbe un grande acquisto. La Lazio..."
16.06.2026 16:00 di Simone Locusta
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© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce si è espresso in merito al possibile acquisto di Mario Gila, in scadenza 2027 con la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Per me non lo prende a 20, la Lazio ha bisogno di fare cassa per fare mercato. Io credo che non ci sia solo il Napoli su di lui, visti i prezzi...la vedo dura, ma sarebbe un grande acquisto per il Napoli. Perdi uno d'esperienza come Juan Jesus, che sapeva entrare e stare sul pezzo, se arriva Gila sicuramente ci guadagni".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.