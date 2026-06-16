Lazio, Patric e Gigot i centrali di 'scorta': la visione di Gattuso
RASSEGNA STAMPA - Gigot e Patric hanno già la propria collocazione in rosa: i due difensori formeranno la coppia dei centrali di scorta. Il francese è stato a lungo vicino all'addio, ma la sua permanenza adesso è confermata. Come riporta il Corriere dello Sport, ha conosciuto Rino al Marsiglia (16 partite, 2 gol). Patric è l'altro difensore certo di restare e tornerà al vecchio ruolo con il cambio di allenatore dopo che Sarri l'ha sfruttato da regista d'emergenza a fine campionato.
Gattuso considera lo spagnolo un centrale di difesa, ma comunque qualcosa servirà dal mercato. Infatti, sarebbe un rischio enorme ripartire con i soli Gila, Provstgaard, Gigot e Patric.
Romagnoli sarà sostituito da un innesto, dopo la sua partenza si capirà se arriverà al suo posto un titolare o un giovane in più con Provstgaard. In tutto ciò, bisogna fare i conti con la situazione targata Gila, in bilico a dodici mesi dalla scadenza contrattuale..