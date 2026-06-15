Atalanta, Sarri incontra i tifosi a Zingonia: "Abbiamo grande fiducia in te"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Maurizio Sarri da oggi è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta. Dopo l'arrivo al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, infatti, la giornata ha portato alla firma del contratto tra la Dea e l'ex tecnico della Lazio. Il quale, assieme a Cristiano Giuntoli che ritrova dopo i tempi di Napoli, adesso potrà pianificare con maggiore concretezza le strategie di mercato (e non solo) in vista dell'estate e della nuova stagione.

Sarri incontra i tifosi

Nel frattempo, un primo (piccolo) bagno di folla col nuovo mondo nerazzurro, lo stesso Maurizio Sarri lo ha fatto proprio oggi, quando all'uscita da Zingonia - dopo la firma - è stato accolto da alcuni tifosi giunti per l'occasione. Nel confermare le buone sensazioni avute dal tour nel centro sportivo, l'allenatore classe '59 ha salutato col sorriso i presenti, si è concesso alle foto di rito scendendo dalla macchina e ringraziato anche alcuni tifosi che che gli hanno ribadito "Abbiamo grande fiducia in te".

Il comunicato dell'Atalanta

"Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto. Nella scorsa stagione ha portato la Lazio a giocarsi una finale di Coppa Italia, dopo averla condotta negli anni precedenti anche a un secondo posto in campionato (stagione 2022/23) e agli ottavi di finale di Champions League (stagione 2023/24), secondo miglior risultato di sempre nella storia del Club capitolino nella massima competizione europea (qui la news completa)".