Milan, Amorim sarà il nuovo allenatore: accordo ai dettagli
15.06.2026 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ruben Amorin è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan. Come riportato da A Bola il tecnico e il club rossonero hanno infatti trovato un accordo totale che prevede un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028 con opzione per prolungare l’intesa per un terzo anno.
L’ex allenatore dello Sporting percepirà un ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione a cui andranno aggiunti corposi bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi come la conquista di un trofeo e un piazzamento utile per qualificarsi alla prossima Champions League.
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