Lazio | Quanto serve per sbloccare il mercato? Lotito ora è a un bivio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - L'estate della Lazio si avviterà attorno a un dilemma: Lotito sblocca e non sblocca? Lo stesso quesito si materializzò nel 2021, col primo Sarri. Il presidente, volendo, ha tempo fino al 28 giugno per sbloccare e iniziare il mercato regolarmente, senza saldo zero, quest'anno partirà il 29 giugno. Può anche intervenire in corsa, fino agli ultimi giorni utili (la chiusura è fissata al 1° settembre alle 20).

Di ripianare non se ne parla: solo attraverso la cessione di un big o di un giocatore quotato, Lotito potrebbe colmare la distanza che manca per raggiungere la soglia dello 0.7%. Come riporta Corriere dello Sport, sarebbe quantificabile in circa 19 milioni. Un esborso simile, dal conto personale del presidente, non è immaginabile. In passato, al massimo, ha immesso 5.9 milioni, ma fu un versamento in conto capitale.

Insomma, stando così le cose, Lotito è a un bivio tra due necessità. Se sblocca il mercato, sacrificando un incasso pesante, si trovare nelle condizioni di dover spendere altri soldi o cedere altre pedine. Se non sblocca, dal 1° luglio avrà anche i rinnovi bloccati, a parte l'eccezione della regola, e rischia di incorrere in sanzioni più pesanti. La prossima fotografia è fissata al 30 settembre, determinerà il mercato di gennaio.

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