Lazio, Cardone: "Rosa ridimensionata. E con il mercato bloccato..."

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato del crollo del valore della rosa della Lazio evidenziando il ridimensionamento messo in atto dalla società.

VALORE DELLA ROSA - "L’anno scorso quando, Lotito e Fabiani ripetevano che il valore della rosa era sui 300 milioni, questo dato ci aveva colpito ma stando alle stime del mercato le cifre si avvicinavano a quelle reali. Ora siamo sui 220 milioni. La cosa significativa è che il giocatore valutato di più in assoluto è Mario Gila, 30 milioni, un centrale. Questo denota il ridimensionamento tecnico della squadra perché, con tutto il rispetto per lui, non può essere che in una squadra come la Lazio il profilo che vale di più è quello di un difensore. Se non sblocchi il saldo zero, devi fare i conti con il bilancino. La Lazio, al momento, è l’unica squadra di Serie A che avrà limiti il primo luglio".

REGGINA - "Reggina? Io credo che Lotito acquisti direttamente, ci troviamo davanti alla stessa situazione che si era creata con la Salernitana. Fino al 2028 può tenere entrambe le società. In questo momento il sindaco ha bisogno di salvare la Reggina e ha chiesto una mano a Lotito, dopodiché a giugno vedremo cosa accadrà".-