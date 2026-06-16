Lazio, il valore della rosa subisce un crollo: Gila tiene ancora in piedi
16.06.2026 11:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
RASSEGNA STAMPA - Il ridimensionamento tecnico della Lazio colpisce anche quello sul mercato. All'inizio della scorsa stagione, la rosa biancoceleste - secondo il sito Transfermarkt - aveva un valore complessivo di quasi 300 milioni, mentre adesso è sceso a quota 220. Un dato che esce fuori dal nono posto in campionato e soprattutto dalla cessione di giocatori che avevano quotazioni importanti come Guendouzi e Castellanos. Ora la Lazio rischia di perdere l'elemento che ha la valutazione maggiore dell'intera rosa, cioè Mario Gila: 30 milioni.
Dopo Gila, Taylor ha il valore più alto: 25 milioni. Al terzo posto Rovella con 23. Crollata la quotazione di Zaccagni: 7,50; salita a 8 milioni invece quella di Motta.