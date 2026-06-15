Ex Lazio | Verona, Baroni sempre più vicino: i dettagli dell'accordo
L'Hellas Verona sta accelerando per la scelta del nuovo allenatore. Dopo aver definito il rinnovo del direttore sportivo Sean Sogliano, il club gialloblù è al lavoro per individuare il profilo adatto a cui affidare la guida tecnica in vista della prossima stagione.
Nelle ultime ore ha preso quota l'ipotesi di un ritorno di Marco Baroni, attualmente legato al Torino da un contratto in scadenza nel 2027. I contatti tra le parti sarebbero stati già avviati e nelle prossime ore sarebbe in programma un incontro decisivo per provare a definire l'operazione.
Stando a quanto riferito da Sky, l'accordo sarebbe ormai vicino e sul tavolo ci sarebbe pronto un contratto biennale con un'opzione per una terza stagione, legata al raggiungimento della promozione in Serie A.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.