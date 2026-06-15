Mondiali 2026 | Esordi per Spagna e Belgio, chiude l'Uruguay: il programma
15.06.2026 11:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Altra giornata dei Mondiali 2026 piena di appuntamenti e partite interessanti. Dopo quelle che si sono giocate nella notte - Costa D'Avorio-Ecuador (1-0) e Svezia-Tunisia (5-1) - ci sono altri match in programma nel corso del tardo pomeriggio e della serata. Arriverà l'esordio della Spagna, impegnata a partire dalle 19.00 contro Capo Verde, e quello del Belgio con l'Egitto, alle 22.00.
A mezzanotte, poi, toccherà all'Uruguay scendere in campo per la prima volta, tentando di conquistare tre punti contro l'Arabia Saudita. Nella corso della notte anche Iran-Nuova Zelanda. Domani, poi, arriverà il debutto della nazionale francese, tra le super-favorite per la vittoria finale della Coppa del Mondo.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.