Lazio, Zauri racconta un aneddoto con Radu: "Gli abbiamo cambiato alimentazione"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Zauri, ex terzino della Lazio, è intervenuto durante il podcast 'Doppio Passo' per raccontare alcuni aneddoti delle sue avventure in biancoceleste, tra questi anche il rapporto con Kolarov e Radu, sue alternative quando indossava la maglia della Lazio.

KOLAROV - "Kolarov ancora mi chiama capitano. Quando è arrivato alla Lazio era la mia alternativa. Non ho mai percepito in lui in pericolo e io per lui sono sempre stato un amico, una persona di cui fidarsi. Parliamo di una persona speciale che si è costruito una grande carriera".

RADU - "Lui e Radu li conoscono bene perché erano le mie alternative (ride, ndr). Giocavano entrambi a sinistra. Erano molto giovani e io avevo già delle presenze. Stefan è una persona eccezionale. Lo abbiamo un po' educato nell'aimentazione perché spesso, quando facevamo palestra la mattina, si sentiva un po' di odore di aglio di troppo (ride, ndr)".