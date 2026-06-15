Lazio, Zauri racconta un aneddoto con Radu: "Gli abbiamo cambiato alimentazione"

15.06.2026 10:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Zauri racconta un aneddoto con Radu: "Gli abbiamo cambiato alimentazione"
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Zauri, ex terzino della Lazio, è intervenuto durante il podcast 'Doppio Passo' per raccontare alcuni aneddoti delle sue avventure in biancoceleste, tra questi anche il rapporto con Kolarov e Radu, sue alternative quando indossava la maglia della Lazio.

KOLAROV - "Kolarov ancora mi chiama capitano. Quando è arrivato alla Lazio era la mia alternativa. Non ho mai percepito in lui in pericolo e io per lui sono sempre stato un amico, una persona di cui fidarsi. Parliamo di una persona speciale che si è costruito una grande carriera".

RADU "Lui e Radu li conoscono bene perché erano le mie alternative (ride, ndr). Giocavano entrambi a sinistra. Erano molto giovani e io avevo già delle presenze. Stefan è una persona eccezionale. Lo abbiamo un po' educato nell'aimentazione perché spesso, quando facevamo palestra la mattina, si sentiva un po' di odore di aglio di troppo (ride, ndr)". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.