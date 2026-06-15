Lazio, scelta fatta per la nuova clinica di riferimento: tutti i dettagli
15.06.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - È durato soltanto due anni il rapporto tra la Lazio e Villa Mafalda, la clinica a cui la società biancoceleste si è appoggiata nel corso delle ultime due stagioni dopo il termine della partnership pluriennale con la Paideia.
Per sostituire Villa Mafalda era spuntato il nome di due cliniche e, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, una delle due sembrerebbe aver ormai vinto la concorrenza dell’altra.
Secondo il quotidiano sarà infatti Villa San Pietro la nuova clinica di riferimento della Lazio, che dopo aver superato la concorrenza di Nuova Villa Claudia entrerà in gioco già tra meno di un mese, quando a Formello sarà inaugurata la nuova stagione con visite e ritiro.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.