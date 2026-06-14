Lazio, 12 giorni di ritiro a Formello. Visite mediche e raduno, ecco le date

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Sarà un'estate rovente. La Lazio di Gattuso inizierà il proprio percorso lontano dalla frescura delle montagne, immersa nel caldo della Capitale, e dovrà accelerare fin da subito i tempi della preparazione. Il nono posto dell'ultimo campionato, infatti, ha lasciato in eredità un esordio anticipato nei 32esimi di Coppa Italia.

La decisione è stata presa nei giorni successivi alla finale di Coppa persa contro l'Inter, per qualche tempo si era valutata concretamente la possibilità di riportare la squadra in ritiro in Nord Italia. Non si sarebbe trattato di un ritorno ad Auronzo di Cadore, ma di una nuova località. Alla fine, però, ha prevalso la linea della continuità: la squadra lavorerà nel centro sportivo di Formello.

I primi appuntamenti, riporta Corriere dello Sport, sono previsti il 10 luglio, quando i giocatori si sottoporranno alle visite mediche di idoneità e ai tradizionali test atletici presso l'Isokinetic. Poi scatterà il raduno vero e proprio. Dal 13 Gattuso potrà iniziare a lavorare sul campo col gruppo, inaugurando ufficialmente la nuova stagione biancoceleste. La squadra rimarrà a Formello fino al 25 luglio, alternando doppie sedute, lavoro atletico e le prime indicazioni tattiche del nuovo tecnico.

La gara di Coppa Italia contro il Mantova, in programma il 15 o il 16 agosto, rappresenterà il primo banco di prova della stagione. Per questo motivo lo staff tecnico sta lavorando anche alla definizione delle amichevoli estive. Il programma non è stato ancora ufficializzato, ma la prima uscita dovrebbe essere, come di consueto, quella contro la Primavera. Un test utile per rompere il ghiaccio e mettere minuti nelle gambe. Successivamente verranno organizzate altre gare per permettere alla squadra di arrivare pronta all'appuntamento di metà agosto.

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