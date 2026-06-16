Calciomercato Lazio | Il Besiktas torna su Nuno Tavares: pronta un'offerta
16.06.2026 09:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - A volte ritornano. Dopo gennaio, il Besiktas si ripresenta a Formello sempre per lo stesso obiettivo. Nella scorsa sessione di mercato, i turchi avevano provato ad acquistare Nuno Tavares, senza successo. Ora, come riportato da Il Messaggero, il club potrebbe tornare alla carica.
L'idea infatti è quella di mettere sul piatto 15 milioni di euro per il cartellino del terzino portoghese, che però non sembra intenzionato a voler partire. Anzi, vorrebbe restare come aveva deciso di fare proprio a gennaio, rifiutando la Turchia per aspettare l'Arabia (che non è mai arrivata). Ora in più c'è Gattuso, che si opporrebbe alla sua cessione e vuole avere voce in capitolo nelle scelte, come scrive lo stesso quotidiano.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.