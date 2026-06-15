UFFICIALE | Atalanta, Sarri è il nuovo allenatore della Dea: il comunicato
Ora è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Questa mattina il tecnico ex Lazio è arrivato a Zingonia per limare gli ultimi dettagli dell'accordo siglato poi nelle scorse ore.
A dare l'ufficialità è stata proprio la Dea con un comunicato: "Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto.
La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra".
Maurizio Sarri si è legato all'Atalanta con un biennale, con opzione di rinnovo per un altro anno, e percepirà un ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione.
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