Lazio, Sabatini: "Gila? Io chiamerei il Real Madrid per dirgli..."

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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini che ha detto la sua sul mercato della Lazio e sul futuro di Mario Gila. Di seguito le sue parole

MERCATO - "Il mercato a saldo zero è una zona grigia. È la controprova dell'abilità del presidente e del direttore sportivo. L'importante è che poi non diventi un mercato a saldo - 10 come avvenuto lo scorso gennaio. I 14 milioni per Ratkov sono un bacino. Mi rifiuto che possa giocare 14' in tutta la stagione, forse è l'unico appunta a Sarri che faccio. Se nella testa di Gattuso non è neanche un giocatore da sperimentare è un problema. A quel punto sarà anche lui a dover inventare e consigliare delle soluzioni".

GILA - "Mercato a saldo zero significa anche che su Gila non devi tirare la corda, perché perderlo a zero può essere un problema. Si potrebbe trovare una soluzione con il Real Madrid che preferirebbe i 10 milioni di euro, piuttosto che zero. Andrei a guardare nella cantera cercando un Gila o un Ramon bis".